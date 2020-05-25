ФСО: В России рекордно выросли опасения насчёт занятия бизнесом, но большинство не сдаётся

За три года сократилось число тех, кто считает занятие бизнесом в России безопасным. Большинство опрошенных Федеральной службой охраны признались, что разуверились в правоохранительных органах и судебной системе.

Как пишет газета «Ведомости» 25 мая, ФСО опросила 279 адвокатов, прокуроров, правозащитников, ученых-юристов и 189 предпринимателей в рамках исследования для ежегодного доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.