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25.05.2020 12:10
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ФСО: В России рекордно выросли опасения насчёт занятия бизнесом, но большинство не сдаётся

За три года сократилось число тех, кто считает занятие бизнесом в России безопасным. Большинство опрошенных Федеральной службой охраны признались, что разуверились в правоохранительных органах и судебной системе.

Как пишет газета «Ведомости» 25 мая, ФСО опросила 279 адвокатов, прокуроров, правозащитников, ученых-юристов и 189 предпринимателей в рамках исследования для ежегодного доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Недоверие бизнеса пошло на рекорд. 74,3 % опрошенных заявили, что занятие предпринимательством в России небезопасно, тогда как три года назад об этом говорили чуть больше 57 %. При этом среди предпринимателей тревожность ещё выше: своё дело не пугает менее 7 %.

Ощутимо выросла доля тех, кто не считает российское правосудие независимым и объективным: с 50 % в 2017 году до 73,8 % в 2020. При этом отношения с судами несколько лучше, чем с правоохранительными органами. О своём недоверии к судебной системе заявляет почти 58 % респондентов. Следствию не верят 70,3 % (три года назад таких было на 25 % меньше).

Самой популярной причиной возбуждения против предпринимателей уголовных дел, по мнению самих бизнесменов, является личный интерес правоохранителей (41 %). На втором месте — происки конкурентов (чуть более 37 %).

Вести бизнес в России, судя по опросу ФСО, приходится ценой здоровья и репутации. Так, репутационные потери из-за уголовного преследования понесли 58 % респондентов, 49 % расплачиваются здоровьем, 33 % — большей частью активов, 12 % — испорченными отношениями с семьёй. Почти половина (45 %) вовсе лишились бизнеса.

Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, почти каждый пятый из опрошенных был отправлен в изолятор. Впрочем, по словам предпринимателей, более опасными мерами являются арест счетов, контакты правоохранителей с контрагентами и изъятие документов.

Однако сложности работы в России их не останавливают. Снова идти в бизнес после уголовного преследования готовы 63,5 % опрошенных. Три года назад таких было на 16 % меньше.

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Комментарии (7)

вадики
Да Ладно!Неужели?Дав погонникам фейсам судьям и прокурорам бизнес на заклание -петерь проснулись и прозрели?Выведите бизнес из под УК и хотя бы отмените 159 ю.Тогда поговорим.
***_555
Кормовая база сокращается? Крышуемых не хватает?
gencon
Чичваркин, Ходорковский участвовали в опросе?
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