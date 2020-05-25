ФСО: В России рекордно выросли опасения насчёт занятия бизнесом, но большинство не сдаётся
За три года сократилось число тех, кто считает занятие бизнесом в России безопасным. Большинство опрошенных Федеральной службой охраны признались, что разуверились в правоохранительных органах и судебной системе.
Как пишет газета «Ведомости» 25 мая, ФСО опросила 279 адвокатов, прокуроров, правозащитников, ученых-юристов и 189 предпринимателей в рамках исследования для ежегодного доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Недоверие бизнеса пошло на рекорд.
Ощутимо выросла доля тех, кто не считает российское правосудие независимым и объективным: с
Самой популярной причиной возбуждения против предпринимателей уголовных дел, по мнению самих бизнесменов, является личный интерес правоохранителей (
Вести бизнес в России, судя по опросу ФСО, приходится ценой здоровья и репутации. Так, репутационные потери из-за уголовного преследования понесли
Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, почти каждый пятый из опрошенных был отправлен в изолятор. Впрочем, по словам предпринимателей, более опасными мерами являются арест счетов, контакты правоохранителей с контрагентами и изъятие документов.
Однако сложности работы в России их не останавливают. Снова идти в бизнес после уголовного преследования готовы