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25.05.2020 11:15
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Девочку, более пяти лет прожившую в перинатальном центре, забрали в семью

Девочка, которая с рождения содержалась в перинатальном центре Москвы, обрела настоящую семью. Новые мама и папа уже забрали её домой.

Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена в столице Ольгу Ярославскую. Подробности уполномоченный по правам ребёнка раскрывать не стала.

«Девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сказала Ярославская.

Перед Новым годом «Медуза» опубликовала материал о пятилетней девочке, которая с рождения не видела ничего кроме стен и персонала столичного перинатального центра. Её родители были убеждены в том, что ребёнок болен, несмотря на то, что врачи считали малышку совершенно здоровой. После публикации органы опеки обратились в суд с требованием ограничить родителей в правах. Суд удовлетворил это требование и обязал родителей выделять по четверти доходов на содержание ребенка.

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