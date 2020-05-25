Девочку, более пяти лет прожившую в перинатальном центре, забрали в семью

Девочка, которая с рождения содержалась в перинатальном центре Москвы, обрела настоящую семью. Новые мама и папа уже забрали её домой.



Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена в столице Ольгу Ярославскую. Подробности уполномоченный по правам ребёнка раскрывать не стала.



«Девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сказала Ярославская.



Перед Новым годом «Медуза» опубликовала материал о пятилетней девочке, которая с рождения не видела ничего кроме стен и персонала столичного перинатального центра. Её родители были убеждены в том, что ребёнок болен, несмотря на то, что врачи считали малышку совершенно здоровой. После публикации органы опеки обратились в суд с требованием ограничить родителей в правах. Суд удовлетворил это требование и обязал родителей выделять по четверти доходов на содержание ребенка.

