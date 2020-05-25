Полковника ФСО арестовали в Москве по делу о крупном мошенничестве

«235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. В рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сообщает 25 мая «Коммерсантъ».

УВТС СХО ФСО и ведомственное ФГУП СВЭКО в 2018 году заключили два контракта, которые касались и поставок компьютеров, оргтехники и расходных материалов. Каждый контракт был на сумму более 760 миллионов рублей. По версии следствия, Ширенов «с целью хищения государственных денежных средств из корыстных побуждений» вступил в сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и гендиректором ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких. Бизнесмену обеспечили статус единственного поставщика компьютеров и оргтехники. Компания, по версии следствия, предложила продукцию для ФСО по ценам выше среднерыночных на 30 % , а Ширенов и Третьяков ввели в заблуждение руководство УВТС СХО ФСО и ФГУП СВЭКО.



С «Парамитек» и еще одной подконтрольной Чернецкому фирмой «ЭкспоСервис» летом 2019 года заключили четыре договора на 42,4 млн, 77,3 миллиона, 60 миллионов и 54,5 миллиона рублей. Следователи полагают, что при их исполнении было похищено более 48 миллионов рублей.



«После карантина под стражей он [Ширенов], очевидно, будет находиться в СИЗО-12 Зеленограда, так как остальные изоляторы, относящиеся к УФСИН Москвы, закрыты на прием и вывоз на судебно-следственные действия арестантов из-за пандемии коронавируса», — пишет «Коммерсантъ».

