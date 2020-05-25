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25.05.2020 09:49
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Саамские лабиринты, «гора мертвецов» и «русская Атлантида»: китайцы назвали 10 самых загадочных мест России

Россия поражает китайцев своими пейзажами и бескрайними просторами, к тому же в ней немало таинственных мест. В список таких мест, опубликованный в туристическом блоге на китайском портале Sohu, вошло множество не известных многим россиянам. Наверное, большинство читателей «Фонтанки» бывали только в одном из этих мест.

Как пишет 25 мая РИА «Новости», самыми загадочными автор блога считает Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии (пещеру Чёрного дьявола) и Телецкое озеро на Алтае.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

В топ-10 вошли также гора Холатчахль («гора мертвецов») на Урале, где в 1959 году погибла группа Дятлова, и Васюганские болота в Западной Сибири — одни из самых больших болот в мире, территорию которых в Китае называют «русской Амазонкой», Плещеево озеро в Переславле-Залесском, которое опасным и таинственным считают местные жители.

Кадр из видео в YouTube-канале «Интересные полёты»
Кадр из видео в YouTube-канале «Интересные полёты»

Ещё одно озеро из списка — Светлояр в Нижегородской области, там, по легендам, находился Китеж-град, «русская Атлантида». Удивительное место — древний город Аркаим в Челябинской области, около четырех тысяч лет назад там находилось поселение южноуральцев.

И наконец, последнее место в списке заняли Патриаршие пруды в Москве, известные благодаря роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube-канале «Интересные полёты»
Кадр из видео в YouTube-канале «Интересные полёты»

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Комментарии (1)

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