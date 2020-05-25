Россия поражает китайцев своими пейзажами и бескрайними просторами, к тому же в ней немало таинственных мест. В список таких мест, опубликованный в туристическом блоге на китайском портале Sohu, вошло множество не известных многим россиянам. Наверное, большинство читателей «Фонтанки» бывали только в одном из этих мест.

Как пишет 25 мая РИА «Новости», самыми загадочными автор блога считает Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии (пещеру Чёрного дьявола) и Телецкое озеро на Алтае.