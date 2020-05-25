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25.05.2020 09:24
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До 15 лет тюрьмы: наказание за ДТП для водителей без прав хотят ужесточить

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, ужесточающий наказание для водителей без прав: до 15 лет лишения свободы за нарушение, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщает 25 мая РИА Новости, сейчас проводятся консультации. По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова («Единая Россия»), в действующем законодательстве есть «определенный пробел», так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

«Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: «Сам научился», — а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти, — сказал Лысаков. — Соответствующий законопроект находится в разработке».

ДТП — это, как правило, трагическая случайность, и совершивший аварию водитель не имел злого умысла. Но водитель без прав представляет собой большую опасность, и его нарушения фактически становятся умышленными. «Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — подчеркнул Лысаков.

Сейчас к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные нетрезвым водителем или если он скрылся с места. Для таких автомобилистов среди прочих наказаний есть лишение свободы на 3–15 лет.

Изменения планируется внести в статью 264 УК в разделах, посвящённых умышленному нанесению тяжкого вреда или смерти. В части 2, 4 и 6 законодатели намерены добавить пункты «в» (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и «г» (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

Разработчики намерены внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года (когда она перейдёт на штатный режим работы).

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Комментарии (3)

Kezevo
Лучше бы сделали штраф от 5000 за отсутствие осаго а не 800р
Александр Н
Лучше бы убрали из коэффициента бонус-малус стаж вождения. Сейчас, получив права, человек не покупает авто, а ждет три года, чтобы его "стаж" перестал увеличивать цену страховки. А за это время навык забывается.
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