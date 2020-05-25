До 15 лет тюрьмы: наказание за ДТП для водителей без прав хотят ужесточить

Как сообщает 25 мая РИА Новости , сейчас проводятся консультации. По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова («Единая Россия»), в действующем законодательстве есть «определенный пробел», так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

«Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: «Сам научился», — а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти, — сказал Лысаков. — Соответствующий законопроект находится в разработке».

ДТП — это, как правило, трагическая случайность, и совершивший аварию водитель не имел злого умысла. Но водитель без прав представляет собой большую опасность, и его нарушения фактически становятся умышленными. «Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — подчеркнул Лысаков.

Сейчас к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные нетрезвым водителем или если он скрылся с места. Для таких автомобилистов среди прочих наказаний есть лишение свободы на 3–15 лет.