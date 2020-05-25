«Туманом» встретила рассвет Прибрежная улица в Рыбацком: дорога превратилась в горячую реку
Разрыв трубы с горячей водой ликвидировали энергетики сегодня в Невском районе Санкт-Петербурга.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о дефекте на тепломагистрали по адресу: Прибрежная улица, 6, поступило 25 мая в 3:10. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что вода вытекла на дорогу. На место прибыли оперативные бригады, они обеспечили меры безопасности и локализовали разлив на проезжей части.
От горячего водоснабжения отключены несколько домов. Проводится диагностика повреждённого трубопровода. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:10 25 мая.
«Если вы стали свидетелем парения или выхода горячей воды на поверхность, ни в коем случае не пытайтесь проехать или пройти по затопленному участку», - напоминают энергетики.