Бастрыкин взял на контроль дело об избиении до смерти матери пятерых детей в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении жительницы Петербурга, в результате которого она скончалась. Об этом 24 мая сообщает СК РФ.

По данным следствия, 15 мая 2020 года в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в Санкт-Петербурге в ходе ссоры мужчина жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась спустя непродолжительное время от полученных телесных повреждений.