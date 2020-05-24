Бастрыкин взял на контроль дело об избиении до смерти матери пятерых детей в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении жительницы Петербурга, в результате которого она скончалась. Об этом 24 мая сообщает СК РФ.
По данным следствия, 15 мая 2020 года в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в Санкт-Петербурге в ходе ссоры мужчина жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась спустя непродолжительное время от полученных телесных повреждений.
Как ранее писала «Фонтанка», первоначально судмедэксперт ошибочно назвал причиной смерти пневмонию, что на некоторое время даровало свободу напавшему на женщину отцу её детей. Позже заключение изменили, указав, что петербурженка умерла от травм. Как рассказал старший сын погибшей, орудием отца была сковородка
«В настоящее время дети находятся в специализированном детском учреждении. 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, семья находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки.