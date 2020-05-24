В Подмосковье умер 33-летний хирург. Он лечил пациентов с коронавирусом
В Подмосковье в возрасте 33 лет ушёл из жизни хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов, став пациентов своего отделения, принимавшего коронавирусных больных. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
Он умер 22 мая, оставив семью с тремя детьми: 9-летним и 6-летним сыновьями и 5-месячной дочерью.
Мартынова назначили заведующим михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус. Он возглавлял группу медиков, 17 апреля принявших первых пациентов с подозрением на COVID-19. Двухнедельную вахту он закончить не успел - почувствовал недомогание. Очередной анализ дал положительный результат, состояние врача ухудшилось, и его перевели в профильную областную больницу, где подключили к ИВЛ. Спасти его не удалось.
«Алексей Мартынов навсегда останется для нас ярким примером высочайшего профессионализма, - приводятся в сообщении клиники слова главного врача Ступинской ОКБ Светланы Чудаковой. - Будучи прекрасным специалистом, отзывчивым и добрым человеком, с самого начала эпидемии COVID-19 он не оставался в стороне, оказывая помощь тем, кто в ней нуждался».
В Минздраве тоже выразили соболезнование семье и близким погибшего.