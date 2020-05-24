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24.05.2020 21:48
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ВОЗ: Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки превысило 101 тысячу

За последние сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения на 24 мая, зафиксировано 101 502 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 5 204 508 человек.

Из них более половины (почти 2,34 млн) приходится на Северную и Южную Америку. Напомним, на первом месте в мире по числу заболевших США, за ними следует Бразилия, а тройку замыкает Россия.

Жертвами коронавируса за сутки стали 4 286 человек. Всего COVID-19 с начала пандемии унёс жизни 337 687 человек жителей Земли.

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Комментарии (2)

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согласно какой математике "почти 2,34 млн" это более половины от 5 204 508?
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