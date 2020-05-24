ВОЗ: Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки превысило 101 тысячу

За последние сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения на 24 мая, зафиксировано 101 502 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 5 204 508 человек.

Из них более половины (почти 2,34 млн) приходится на Северную и Южную Америку. Напомним, на первом месте в мире по числу заболевших США, за ними следует Бразилия, а тройку замыкает Россия.

Жертвами коронавируса за сутки стали 4 286 человек. Всего COVID-19 с начала пандемии унёс жизни 337 687 человек жителей Земли.