Попова: В России не допустили перегрузки медицинских учреждений из-за COVID-19

Негативные сценарии распространения коронавируса в России не оправдались. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 мая. «Не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только ни рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — цитирует Попову ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1». По словам Поповой, в России нет случаев смерти заболевших коронавирусом на дому.

Однако, как ранее писала «Фонтанка», 30-летняя петербурженка, которая жаловалась на боли в области почек и нарушение дыхания, умерла, так и не дождавшись приезда скорой. Она четыре раза звонила в диспетчерскую, причину отказа в госпитализации ей объяснили перегруженностью больниц. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести расследование.

За последние сутки в стране выявлено 8 599 заболевших коронавирусом, 384 новых случая зарегистрировано в Петербурге. Также зафиксировано рекордное число умерших.

