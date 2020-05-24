ТАСС: Администратора паблика «Омбудсмен полиции» поместили в изолятор на Петровке, 38

Администратор паблика проекта «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан, он находится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.



«Как мне сообщили сегодня, Худяков содержится в ИВС на Петровке, 38. Вчера его привезли из Вологды в Москву, он задержан. Мне пока не сказали причину его задержания и прочие подробности, я выезжаю к нему», — сказал защитник.

Днем ранее в квартире Худякова в Вологде прошел обыск. После него глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обыск у Худякова был связан с одним из уголовных дел Воронцова.