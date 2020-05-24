В Петербурге отметили 120-летие крейсера «Аврора»

Бронепалубный крейсер 1 ранга «Аврора» был спущен на воду 24 мая 1900 года на верфях Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Вступил в строй в 1903. Водоизмещение 6731 т (с 1922 г. — 7271 т), скорость хода 19,2 уз (37 км/ч); вооружение: 8 152-мм, 24 75-мм, 8 37-мм орудий, 2 63,5-мм десантные пушки, 3 торпедных аппарата, 150 мин (в последующем неоднократно перевооружался); экипаж — 578 человек. Является единственным сохранившимся кораблем — участником Цусимского сражения.



В Первую мировую войну входил во 2-ю бригаду крейсеров. Экипаж «Авроры» активно участвовал в революционных событиях 1917 года. В Великую Отечественную войну 1941–45 гг. орудия, снятые с «Авроры», использовались для усиления сухопутной обороны Ленинграда, экипаж участвовал в обороне города. С 1948 года крейсер находится на вечной стоянке у Петроградской набережной реки Большой Невки. В 1956 году существовавший на «Авроре» музей расширили и сделали филиалом Центрального военно-морского музея. До 1961 года «Аврора» использовалась в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища. В 1984–87 годах крейсеру вернули внешний вид 1917 года. В 2014–2016 гг. корабль прошёл ремонт. «Фонтанка» вела 15-часовую трансляцию возвращения корабля.

