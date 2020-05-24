Мишустин выделил 100 млрд на поддержку региональных бюджетов. Петербурга в списке нуждающихся нет

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 100 млрд рублей для 56 регионов страны на компенсацию снижения доходов местных бюджетов. Соответствующее распоряжение главы правительства РФ опубликовано 24 мая на сайте кабмина.



В список включили регионы, у которых налоговая и неналоговая часть доходов бюджета оказалась ниже поступлений за два предыдущих года. «Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов», — говорится на сайте камбина.

В числе получателей нет ни Санкт-Петербурга, ни Ленинградской области. В ходе корректировки петербургского бюджета, который 20 мая прошел в Заксобрании первое чтение, доходная часть упала более чем на 100 млрд рублей. При этом вице-губернатор Эдуард Батанов не исключил, что ко второму чтению показатель доходов будет еще снижен, а также, что бюджет ждет осенняя корректировка.