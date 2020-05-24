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24.05.2020 10:59
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Мишустин выделил 100 млрд на поддержку региональных бюджетов. Петербурга в списке нуждающихся нет

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 100 млрд рублей для 56 регионов страны на компенсацию снижения доходов местных бюджетов. Соответствующее распоряжение главы правительства РФ опубликовано 24 мая на сайте кабмина.

В список включили регионы, у которых налоговая и неналоговая часть доходов бюджета оказалась ниже поступлений за два предыдущих года. «Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов», — говорится на сайте камбина.

В числе получателей нет ни Санкт-Петербурга, ни Ленинградской области. В ходе корректировки петербургского бюджета, который 20 мая прошел в Заксобрании первое чтение, доходная часть упала более чем на 100 млрд рублей. При этом вице-губернатор Эдуард Батанов не исключил, что ко второму чтению показатель доходов будет еще снижен, а также, что бюджет ждет осенняя корректировка.

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Комментарии (8)

Fjfef
Звоночек из серии: Выкручивайся сам.
Ибо нефиг было...)
stroitel_5e4d0319956f3
....Этим он вынудил президента по привычке обратиться к цитатнику:

«Вы знаете, есть очень замечательная фраза: хотите завалить дело — создайте комиссию... Хочу обратить ваше внимание и всех коллег: это ваша личная ответственность, не какой‑то комиссии, а ваша личная»....
stroitel_5e4d0319956f3
.....В числе получателей нет ни Санкт-Петербурга, ни Ленинградской области.... Не удалось Беглову денег выклянчить,видать впал в немилость после разноса за 33 комиссии и извращение царских указов.Бедняга,у него последние 2 недели истерика(((((( В Кремле решили,что и так наворовал выше крыши!
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