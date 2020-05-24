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24.05.2020 10:02
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Южные румбы прогреют воздух в Петербурге почти до +20

Воскресенье, 24 мая, подарит петербуржцам тёплую и солнечную погоду. По данным Гидрометцентра, днём температура поднимется до +17 градусов Цельсия.

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус даёт ещё более оптимистичный прогноз: в Петербурге «температура воздуха +17…+19°, в Ленинградской области +15…+20°. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с». Тепло принесёт антициклон. «При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам и ветрам южных румбов хорошо прогреть воздушные массы», — поясняет эксперт.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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