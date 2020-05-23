Петербург буквально захлёбывается от бумажной и пластиковой упаковки, в которых подают бургеры, картошку и колу. Из-за невозможности питаться в кафе и ресторанах, горожане устраиваются на лавочках у заведений, оставляя после себя пакеты, стаканы и коробки.

23 мая фотограф «Фонтанки» прогулялся по Васильевскому острову. По тротуарам, подобно пустынному растению перекати-поле, его преследовали бытовые отходы. Кучи мусора на газонах, у скамеек, на тротуарах. Жители города и рады бы положить это в урны, но они заполнены. Помогают разнести упаковку по округе вороны и ветер. Судя по всему, коммунальные службы не подумали о том, что вместе с едой петербуржцы будут выносить из ресторанов тару, которую нужно куда-то выкидывать.