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23.05.2020 21:18
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Мусор на вынос. Петербург утопает в упаковке из-под фастфуда

Петербург буквально захлёбывается от бумажной и пластиковой упаковки, в которых подают бургеры, картошку и колу. Из-за невозможности питаться в кафе и ресторанах, горожане устраиваются на лавочках у заведений, оставляя после себя пакеты, стаканы и коробки.

23 мая фотограф «Фонтанки» прогулялся по Васильевскому острову. По тротуарам, подобно пустынному растению перекати-поле, его преследовали бытовые отходы. Кучи мусора на газонах, у скамеек, на тротуарах. Жители города и рады бы положить это в урны, но они заполнены. Помогают разнести упаковку по округе вороны и ветер. Судя по всему, коммунальные службы не подумали о том, что вместе с едой петербуржцы будут выносить из ресторанов тару, которую нужно куда-то выкидывать.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

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Комментарии (32)

Fenomen
В радиусе километра от каждого макдака все урны забиты стаканами и пакетами. Особенно в выходные дни.
🔞 Незамужние из твоего гoрода хотят весело провести время! Здесь жeнщины пишyт первыми.. ▶▶ https://is.gd/fotkixxx
Helgad
пластиковая тара - это экологическая проблема! А теперь, из-за вируса, рекомендовано пользоваться одноразовой, а не многоразовой посудой . То есть ее станет больше и мы задохнемся в мусоре!
Сожрать еду - минута. А упаковка-пластик- не разлагается!
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