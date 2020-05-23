Пожилых пациентов из «Ленэкспо» поддержат психологически. В госпитале теперь работают волонтёры
Волонтёры начали помогать пожилым пациентам временного госпиталя в «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщается на странице в «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова 23 мая.
«Главная задача добровольцев — психологически и морально поддержать пациентов серебряного возраста. Те ребята, которые получили необходимое образование, помогают младшему медицинскому персоналу», — говорится в сообщении.
Пациенты развернутого в «Ленэкспо» временного госпиталя неоднократно жаловались на условия содержания, однако прокуратура нарушений не нашла. Сейчас в корпусах обустроено 1500 коек для горожан с лёгкой формой коронавируса.