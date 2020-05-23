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23.05.2020 17:20
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Пожилых пациентов из «Ленэкспо» поддержат психологически. В госпитале теперь работают волонтёры

Волонтёры начали помогать пожилым пациентам временного госпиталя в «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщается на странице в «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова 23 мая.

«Главная задача добровольцев — психологически и морально поддержать пациентов серебряного возраста. Те ребята, которые получили необходимое образование, помогают младшему медицинскому персоналу», — говорится в сообщении.

Пациенты развернутого в «Ленэкспо» временного госпиталя неоднократно жаловались на условия содержания, однако прокуратура нарушений не нашла. Сейчас в корпусах обустроено 1500 коек для горожан с лёгкой формой коронавируса.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Зато будет что вспомнить, кроме драчек за демпинговые продукты в "Народном"
Гражданкa
а какова, интересно, в Ленэкспо доля пенсионеров? а то можно понять так, будто их собрали со всех нормальных стационаров, и здесь нужны дополнительные сиделки-санитары для работы с ними...
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