Волонтёры начали помогать пожилым пациентам временного госпиталя в «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщается на странице в «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова 23 мая.

«Главная задача добровольцев — психологически и морально поддержать пациентов серебряного возраста. Те ребята, которые получили необходимое образование, помогают младшему медицинскому персоналу», — говорится в сообщении.