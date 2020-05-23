Женский день. В Ольгино девушка въехала в дерево, а на Вавиловых — в автомобиль скорой помощи
Информация о двух петербурженках, которые попали в аварии, практически одновременно появилась в соцсетях днём 23 мая. Первая врезалась в дерево, вторая — в машину с медиками.
По дороге в Сестрорецк женщина-водитель свернула не туда и сделала вынужденную остановку, влепившись в берёзу. Отдыхать петербурженка, скорее всего, сегодня никуда не поедет. Она в порядке, на помощь ей подоспели байкеры.
На перекрёстке улиц Академика Байкова и Вавиловых «Фольксваген Поло» притёр машину скорой помощи, которая, вероятно, ехала в Елизаветинскую больницу. Очевидцы утверждают, что за рулём также находилась девушка.