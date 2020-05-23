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23.05.2020 17:01
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Женский день. В Ольгино девушка въехала в дерево, а на Вавиловых — в автомобиль скорой помощи

Информация о двух петербурженках, которые попали в аварии, практически одновременно появилась в соцсетях днём 23 мая. Первая врезалась в дерево, вторая — в машину с медиками.

По дороге в Сестрорецк женщина-водитель свернула не туда и сделала вынужденную остановку, влепившись в берёзу. Отдыхать петербурженка, скорее всего, сегодня никуда не поедет. Она в порядке, на помощь ей подоспели байкеры.

На перекрёстке улиц Академика Байкова и Вавиловых «Фольксваген Поло» притёр машину скорой помощи, которая, вероятно, ехала в Елизаветинскую больницу. Очевидцы утверждают, что за рулём также находилась девушка.

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Комментарии (1)

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