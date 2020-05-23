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23.05.2020 14:38
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Закон о дистанционном голосовании подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 23 мая.

Инициатива предусматривает возможность дистанционного голосования (электронного или по почте) и сбор подписей для кандидатов с помощью портала госуслуг. Также закон разрешает откладывать выборы губернаторов при введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС.

Соавтором документа выступил зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Он попытался объяснить «Фонтанке», зачем менять классическое голосование на удалённое.

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Комментарии (12)

Андрей Алексеев
ой блин
MDD
В эту игру можно играть и по другому. Альтернативное голосование на независимой площадке.
krasnonosov
Вот и всё.
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