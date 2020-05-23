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23.05.2020 13:22
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В Петербурге по подозрению в наркобизнесе арестованы начмед исправительной колонии и его партнёр

Посылки с расслабляющими веществами попытались передавать отбывающим наказание в исправительной колонии Петербурга. Снятие стресса с помощью наркотиков предположительно обеспечивал начальник медицинской части.

Как рассказали «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 23 мая, накануне Невский районный суд арестовал 42-летнего начальника филиала медицинской части в исправительной колонии № 7 Вячеслава Николаенко и 34-летнего безработного Кирилла Александрова.

По данным «Фонтанки», майора внутренней службы Николаенко задержали на территории ИК-7 20 мая. У него изъяли зарядку для телефона, внутри которой был спрятан растительный наркотик весом около 7 граммов. В этот же день на Старо-Петергофском проспекте полицейские встретили и Александрова. По версии следствия, он пытался продать наркотическую посылку в колонию через Николаенко. Ранее Александров уже был судим по 228-й статье. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков.

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Комментарии (2)

kоt-idiot
"Никогда такого не было, и вот опять"©
Гость
Только задержали
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