В Петербурге по подозрению в наркобизнесе арестованы начмед исправительной колонии и его партнёр
Посылки с расслабляющими веществами попытались передавать отбывающим наказание в исправительной колонии Петербурга. Снятие стресса с помощью наркотиков предположительно обеспечивал начальник медицинской части.
Как рассказали «Фонтанке» в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 23 мая, накануне Невский районный суд арестовал 42-летнего начальника филиала медицинской части в исправительной колонии № 7 Вячеслава Николаенко и 34-летнего безработного Кирилла Александрова.
По данным «Фонтанки», майора внутренней службы Николаенко задержали на территории ИК-7 20 мая. У него изъяли зарядку для телефона, внутри которой был спрятан растительный наркотик весом около 7 граммов. В этот же день на Старо-Петергофском проспекте полицейские встретили и Александрова. По версии следствия, он пытался продать наркотическую посылку в колонию через Николаенко. Ранее Александров уже был судим по 228-й статье. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков.