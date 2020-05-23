Захотел крепкого. На Дыбенко приезжий добыл банку пива, запугав продавца пистолетом
Посетитель не стал платить за недорогой алкоголь в магазине Невского района Петербурга. Мужчина решил, что с пистолетом в руках он может себе такое позволить.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая, двумя днями ранее полицейские задержали на Дальневосточном проспекте 42-летнего приезжего из Узбекистана. В Петербурге у него нет официальной работы, на миграционном учете он не стоит.
По версии следствия, мужчина, вооружившись пистолетом, вошёл в продуктовый на улице Дыбенко ранним утром 9 мая. Угрожая оружием продавцу, он направился к прилавку, взял одну банку крепкого пива, а затем вышел на улицу.
В отношении агрессора составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил пребывания в РФ»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.