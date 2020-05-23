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23.05.2020 12:28
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Захотел крепкого. На Дыбенко приезжий добыл банку пива, запугав продавца пистолетом

Посетитель не стал платить за недорогой алкоголь в магазине Невского района Петербурга. Мужчина решил, что с пистолетом в руках он может себе такое позволить.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая, двумя днями ранее полицейские задержали на Дальневосточном проспекте 42-летнего приезжего из Узбекистана. В Петербурге у него нет официальной работы, на миграционном учете он не стоит.

По версии следствия, мужчина, вооружившись пистолетом, вошёл в продуктовый на улице Дыбенко ранним утром 9 мая. Угрожая оружием продавцу, он направился к прилавку, взял одну банку крепкого пива, а затем вышел на улицу.

В отношении агрессора составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил пребывания в РФ»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

hal9000
Надо было подороже брать..на последок хоть попить нормального пива..хотя тут тоже вопрос такой...подороже тока немецкое..а еслиб немецкого выпил где гарантия что в него Гитлер бы не вселился?!
pila_grigoryeva
новый эвфемизм -приезжий
Раньше были мигранты южнорасияне узбеки
что конечно же фашизм и даже где то сионизм и империализм
Поэтому теперь все мигранты нарушившие закон в РФ -приезжие
глядишь с этим путинским постсовковым лицемерием дойдем и до иных как в фэнтези ночного дозор
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