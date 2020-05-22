Миллиардер Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заболел коронавирусом в СИЗО

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заразился коронавирусом в СИЗО. Об этом «Интерфаксу» 22 мая рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.



Она уточнила, что получила информацию от родственников и адвокатов Магомедова, болезнь у него якобы протекает в легкой форме. Содержится миллиардер в отдельной камере.



«В самое ближайшее время я, как член ОНК, намерена проверить СИЗО "Лефортово" на предмет вспышки коронавируса», - заявила Меркачева.

