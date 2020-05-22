FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +15
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 23:25
2
Печать

Миллиардер Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заболел коронавирусом в СИЗО

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заразился коронавирусом в СИЗО. Об этом «Интерфаксу» 22 мая рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Она уточнила, что получила информацию от родственников и адвокатов Магомедова, болезнь у него якобы протекает в легкой форме. Содержится миллиардер в отдельной камере.

«В самое ближайшее время я, как член ОНК, намерена проверить СИЗО "Лефортово" на предмет вспышки коронавируса», - заявила Меркачева.

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года, позже им и экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Ущерб по их делу составляет больше 11 млрд рублей, уголовное дело насчитывает больше тысячи томов. «Интэкс» в конце 2014 года получило право намыть 16,6 га на Крестовском острове для размещения станции метро «Новокрестовская». Сумма контракта составила 2,2 млрд рублей. Намыв на территории стал появляться ещё до официального объявления конкурса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Звездочёт
Новость - бомба. Всем интересно состояние здоровья этого криминального персонажа. А за чей счёт существует эта лавка под названием "Общественная наблюдательная комиссия" с этой Евой?
🔞🔥 Сотни взрослых женщин твоего гopoда xотят знaкомств и общения!
Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/date18
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний