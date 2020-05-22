Миллиардер Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заболел коронавирусом в СИЗО
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, заразился коронавирусом в СИЗО. Об этом «Интерфаксу» 22 мая рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Она уточнила, что получила информацию от родственников и адвокатов Магомедова, болезнь у него якобы протекает в легкой форме. Содержится миллиардер в отдельной камере.
«В самое ближайшее время я, как член ОНК, намерена проверить СИЗО "Лефортово" на предмет вспышки коронавируса», - заявила Меркачева.
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года, позже им и экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Ущерб по их делу составляет больше 11 млрд рублей, уголовное дело насчитывает больше тысячи томов. «Интэкс» в конце 2014 года получило право намыть 16,6 га на Крестовском острове для размещения станции метро «Новокрестовская». Сумма контракта составила 2,2 млрд рублей. Намыв на территории стал появляться ещё до официального объявления конкурса.