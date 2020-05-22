Латвиец снял на видео, как «добросовестная» ворона переводит ежа через дорогу
Жители города Огре в Латвии стали очевидцами забавной сценки. Ворона как будто помогла медлительному ёжику побыстрее перейти дорогу, подталкивая его клювом.
Водители заметили животное и остановились. Опасная ситуация, похоже, обеспокоила местную ворону с высоким уровнем социальной ответственности, пишет 22 мая «Комсомольская правда».
«Так в Огре добросовестные вороны контролируют несанкционированное движение сонных ежей по проезжей части», – шутит автор видео Гинтс в Facebook.