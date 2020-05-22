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22.05.2020 22:54
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Латвиец снял на видео, как «добросовестная» ворона переводит ежа через дорогу

Жители города Огре в Латвии стали очевидцами забавной сценки. Ворона как будто помогла медлительному ёжику побыстрее перейти дорогу, подталкивая его клювом.

Водители заметили животное и остановились. Опасная ситуация, похоже, обеспокоила местную ворону с высоким уровнем социальной ответственности, пишет 22 мая «Комсомольская правда».

«Так в Огре добросовестные вороны контролируют несанкционированное движение сонных ежей по проезжей части», – шутит автор видео Гинтс в Facebook.

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Комментарии (6)

Djnyana
Что-то в мире происходит! Или так было всегда, но мы этого не замечали?.. *чешет репу
Telman_spb
это когда на ковёр к шефу не хочется идти и секретарша подгоняет !
vivich
Латыш!!!
Когда русский-то учить начнете?
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