Французский актёр Венсан Кассель пострадал в ДТП. Он травмировал лицо, но чувство юмора не потерял.

Как пишет 22 мая издание Public.fr, ДТП случилось 20 мая неподалёку от города Биарриц на юго-западе Франции, где Кассель живёт со своей женой – моделью Тиной Кунаки. В сельской местности актёр упал со скутера, видимо, не справившись с управлением. Его с травмами доставили в частную клинику.

Сегодня Венсан Кассель вышел на связь со своими поклонниками. Он сообщил в Instagram, что с ним всё в порядке, и опубликовал фотографию: голова перебинтована, под глазом синяк. «Никогда не бодайтесь с носорогом», - шутливо написал Кассель.