FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +14
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 20:46
0
Печать

Актёр Венсан Кассель пострадал в ДТП и показал свои травмы

Французский актёр Венсан Кассель пострадал в ДТП. Он травмировал лицо, но чувство юмора не потерял.

Как пишет 22 мая издание Public.fr, ДТП случилось 20 мая неподалёку от города Биарриц на юго-западе Франции, где Кассель живёт со своей женой – моделью Тиной Кунаки. В сельской местности актёр упал со скутера, видимо, не справившись с управлением. Его с травмами доставили в частную клинику.

Сегодня Венсан Кассель вышел на связь со своими поклонниками. Он сообщил в Instagram, что с ним всё в порядке, и опубликовал фотографию: голова перебинтована, под глазом синяк. «Никогда не бодайтесь с носорогом», - шутливо написал Кассель.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/vincentcassel/" class="_">www.instagram.com/vincentcassel</a>
Скриншот из www.instagram.com/vincentcassel

Венсан Кассель 14 лет прожил с Моникой Беллуччи, у них родились две дочери.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/vincentcassel/" class="_">www.instagram.com/vincentcassel</a>
Скриншот из www.instagram.com/vincentcassel

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний