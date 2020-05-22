Фура и легковая машина тормозят Маршала Жукова. Такая же пара на Славы попала на видео
Большегрузы и легковые автомобили дважды за вечер 22 мая создавали заторы на оживлённых магистралях Санкт-Петербурга.
На проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе до сих пор сохраняются пробки. «Движение по проспекту Маршала Жукова в районе улицы Стойкости в сторону Красного Села парализовано. Фура подмяла торопыгу», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Вторая авария произошла на перекрёстке Бухарестской улицы и проспекта Славы. Фура при повороте направо зажала «Митсубиши Лансер», перекрыв первый и второй ряды. ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца — подписчика «ДТП и ЧП».
Проспект Славы вечером стал одной из самых загруженных магистралей города. Сейчас пробка там уже рассосалась. В целом по городу загруженность дорог вечером достигла 5 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера и чем обычно. После 19:40 она снизилась с 4 до 3 баллов.