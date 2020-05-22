Мэр Махачкалы заявил о закрытии города на въезд и выезд на период празднования Уразы-байрама в Instagram

C 23 по 26 мая из-за пандемии коронавируса столица Дагестана закрывается на въезд и выезд. Попасть в город смогут только бригады скорой помощи и экстренные службы.

Об этом 22 мая на своей странице в Instagram сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», - написал градоначальник.

