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22.05.2020 18:34
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Мэр Махачкалы заявил о закрытии города на въезд и выезд на период празднования Уразы-байрама в Instagram

C 23 по 26 мая из-за пандемии коронавируса столица Дагестана закрывается на въезд и выезд. Попасть в город смогут только бригады скорой помощи и экстренные службы.

Об этом 22 мая на своей странице в Instagram сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

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Вот уже более трёх месяцев мы боремся с бушующей инфекцией коронавируса! Последствия, вызванные пандемией, так или иначе затронули всех нас! Каждую семью! Не осталось сферы, которая не пострадала бы в силу последствий пандемии! Ситуация довольно сложная! Больницы полны заболевшими, врачи и медсестры работают на пределе возможностей! Но благодаря мерам, предпринимаемым под личным контролем главы республики Владимира Абдуалиевича Васильева, и непосредственному вмешательству президента страны Владимира Владимировича Путина, по указанию которого к нам были направлены высококвалифицированные специалисты, а также лекарственная и иная помощь, ситуацию удалось стабилизировать! Сейчас даже у нас наметилось так называемое плато, когда динамика новых случаев снизилась и выровнялась! Но это плато довольно зыбкое, специалисты говорят, что требуется не менее 20 дней стабилизации после выхода на плато! Я понимаю, что все устали от режима изоляции и процессы, происходящие в экономике довольно непростые! Но жизни и здоровье наших близких важнее! Поэтому сейчас нам важно сделать ещё один рывок! Собраться духом и сплотиться перед лицом этой заразы! Не допустить нового всплеска инфекции как следствия активизации межмуниципальной миграции, вызванной предпраздничной подготовкой и праздничными мероприятиями, такими, как Ид намаз и посещения друг друга! Муфтий республики, досточтимый Ахlмад Хlажи Афанди призвал нас воздержаться от этого, и я прошу вас последовать его призыву! Да, я понимаю, это тяжело, это очень непривычно для нас – не поздравить на Ид родных и близких, не поздравить даже родителей, особенно родителей! Но сегодня наша любовь и забота должна проявляться в дистанциировании от близких, в непосещении родных! Прошу вас также воздержаться от посещения рынков и гастрономов в ближайшие дни с целью закупок для празднования! К слову сказать, пару дней назад я сам зашёл на рынок и увидел там не самую благоприятную ситуацию – большая часть продавцов без масок, посетители без масок... Сегодня мы переговорили с руководителями и учредителями продовольственных рынков! ВАЖНО! Продолжение в комментариях!

Публикация от Салман Дадаев (@salman_dadaev_)

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», - написал градоначальник.

Дадаев также попросил горожан воздержаться от посещения рынков и гастрономов в ближайшие дни с целью закупок для празднования.

О тяжелой ситуации с распространением коронавируса в Дагестане в последнюю неделю нередко говорили на селекторных совещаниях с участием президента Владимира Путина. 18 мая глава РФ потребовал провести «масштабную санитарную обработку» общественных мест в республике, а также начать строительство медцентра.

В Дагестане с начала пандемии было выявлено 3 746 случаев COVID-2019.

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Комментарии (2)

закоренелый ленинградец
Может всё таки мэр Махачкалы в Instagram заявил.. или они уже Ураза-Байрам в нём отмечают ?
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