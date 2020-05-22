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22.05.2020 18:28
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Минобрнауки позволит студентам менять специальность после второго курса

Министерство науки и высшего образования России разработает новый проект федеральных образовательных стандартов (ФГОС), которые позволят студентам менять специальность и направления подготовки после второго курса обучения. Об этом со ссылкой на ведомство 22 мая пишет ТАСС.

«По поручению президента Российской Федерации Минобрнауки России ведет работу по пересмотру перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, что повлечет за собой разработку нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения», — говорится в сообщении Минобрнауки.

Ранее стало известно, что ЕГЭ начнется с опозданием на месяц, а зачисление в вузы уложат в сжатые сроки. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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