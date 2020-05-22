Цифры 22 мая на заседании правительства привел губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что дезинфекция проводится посреди рабочего дня, а накануне все сдали тесты на COVID-19. Ведерников добавил в Instagram, что два из семи случаев заражения зафиксированы за последние «пару дней». В Псковской области правительство и законодательная власть работают в одном здании.

В Псковском правительстве и парламенте коронавирусом заболели семь человек. На этом фоне один из муниципалов ушел в отпуск

«В отличие от труда врачей это, конечно, не подвиг, но, тем не менее, это тоже непростые условия работы, вызванные жесткими внешними обстоятельствами», — отметил Ведерников и поделился удивлением, что на таком фоне «глава муниципального района может позволить себе уйти в отпуск».

«Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира. Иначе как безответственностью, некомпетентностью и полным непониманием своих функций я это решение назвать не могу. Через неделю будет ясно, если район без руководителя даже в этой ситуации справится, это будет ярким индикатором значимости действующего главы как для района, так и для Псковской области», — раскритиковал коллегу Ведерников, однако фамилию его не назвал. Глава региона также обратился к присутствующим на заседании, отметив, что ни от кого из них заявлений на отпуск не видел, но предупредил: если кто-то позволит себе подобное, то «помощи, поддержки и понимая» от него ждать не стоит.

В регионе госпитализированы 417 человек, у 290 из них подтвержден COVID-19, 11 пациентов на ИВЛ. Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 513 человек, девять из них умерли. Зафиксировано 67 завозных случаев — это стройбригада из Киргизии, 14 петербуржцев, 2 жители Ленобласти и по одному зараженному из Москвы, Московской, Нижегородской областей и ДНР.