«Фонтанка» провела онлайн круглый стол «Малый и средний бизнес в условиях турбулентности»

«Фонтанка.ру» вместе с порталом «ТТ Финанс» провела круглый стол «Малый и средний бизнес в условиях турбулентности» в онлайн-формате.

Во время видеоконференции обсуждались вопросы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, трудностей в ее получении, кредитных каникул и беспроцентных займов на зарплаты, которые предоставляют банки, а также расширения возможностей получения кредитов в непростых условиях.

В дискуссии приняли участие координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Александр Хайкинсон и заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Петров. Заочно по темам беседы высказались также представители Сбербанка и ВТБ.