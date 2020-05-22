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22.05.2020 16:24
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МИД РФ: Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Пакистане россиян нет

Среди погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета у пакистанского города Карачи жителей России нет. Об этом со ссылкой на МИД РФ 22 мая пишет ТАСС.

«По информации генконсульства России в Карачи, российских граждан среди погибших и пострадавших при произошедшем 22 мая в районе аэропорта г. Карачи крушении авиалайнера Airbus 320 "Пакистанских авиалиний", на борту которого находилось не менее 100 пассажиров и членов экипажа, нет», — публикует агентство официальное заявление ведомства.

ТАСС также сообщает, что соболезнования в связи с авиакатастрофой президенту Арифу Алви и премьер-министру этой страны Имрану Хану направил президент России Владимир Путин.

Как пишет РБК со ссылкой на Reuters, возможной причиной крушения пассажирского самолета могла стать техническая неисправность, а именно — проблемы с открытием шасси. Подобную версию агентству озвучил представитель гражданской авиации Пакистана.

При этом пресс-секретарь авиаперевозчика Абдулла Хафиз заявил, что пока рано говорить о том, что могло стать причиной трагедии. Это будет установлено по результатам независимого расследования.

Информация о крушении пассажирского самолета Airbus A320 компании «Пакистанские авиалинии», выполнявшего рейс из Лахора в Карачи, появилась в первой половине дня 22 мая. Уже после падения лайнера стало известно, что он рухнул на жилые дома. Точное количество погибших и пострадавших до сих пор неизвестно.

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Комментарии (1)

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