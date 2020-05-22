У второй сцены МДТ произошло второе обретение закладного камня. Когда-то с ним позировали Полтавченко и Додин

Опись имущества у бывшего подрядчика по строительству второй сцены Малого драматического театра позволила обнаружить закладной камень. Его судьба пошла не по плану с 2015 года.

По данным «Фонтанки», камень был обнаружен накануне в Шушарах при выезде на адрес «Стройсоюз СВ», который ранее был подрядчиком по строительству сцены. Сам факт выезда «Фонтанке» подтвердили в Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации, которая является заказчиком на объекте. Заведующая рекламно-издательским отделом МДТ Елена Александрова рассказала, что помимо камня в Шушарах находились балки и кирпич, которые должны быть использованы в интерьере нового здания; по ее словам, театр еще некоторое время назад получил официальное уведомление об этом.