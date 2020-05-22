У второй сцены МДТ произошло второе обретение закладного камня. Когда-то с ним позировали Полтавченко и Додин
Опись имущества у бывшего подрядчика по строительству второй сцены Малого драматического театра позволила обнаружить закладной камень. Его судьба пошла не по плану с 2015 года.
По данным «Фонтанки», камень был обнаружен накануне в Шушарах при выезде на адрес «Стройсоюз СВ», который ранее был подрядчиком по строительству сцены. Сам факт выезда «Фонтанке» подтвердили в Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации, которая является заказчиком на объекте. Заведующая рекламно-издательским отделом МДТ Елена Александрова рассказала, что помимо камня в Шушарах находились балки и кирпич, которые должны быть использованы в интерьере нового здания; по ее словам, театр еще некоторое время назад получил официальное уведомление об этом.
Сам камень засветился в репортажах СМИ от 16 декабря 2015 года, на нем размещены цитаты Станиславского, Мейерхольда и Брехта. В процедуре закладки участвовали экс-министр культуры России Владимир Мединский, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и художественный руководитель театра Лев Додин.
«Стройсоюз СВ» находится в процедуре банкротства. Напомним, эта компания в 2015 году получила контракт на строительство новой сцены МДТ на Звенигородской за 25 млрд рублей, работы должны были быть завершены в 2018-м. В конце 2016 года дирекция расторгла контракт, после чего началась череда судебных разбирательств. Контролировал компанию Максим Корнеев, получивший известность тем, что угрожал переломать ноги сотруднику АО «Институт деловой репутации». В феврале 2018 года Корнеев был задержан: его обвиняют в хищении 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены.