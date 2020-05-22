Публикуется на правах рекламы
Электронная регистрация сделки снизит ставку по ипотеке
В условиях самоизоляции многие покупатели недвижимости выбирают электронный способ регистрации перехода права собственности.
Строительная компания «Терминал-Ресурс» предоставила покупателям квартир в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» возможность провести сделку удалённо. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга застройщик возвёл 5 современных жилых комплексов с индивидуальным отоплением и собственными газовыми котельными. В продаже имеются более 500 квартир в сданных новостройках. На этапе высокой готовности находится следующий ЖК — «Образцовый квартал 6».
Удобно и надежно
Программой льготной ипотеки, разработанной для поддержки строительной отрасли и населения в период кризиса, уже воспользовались тысячи человек по всей стране и сотни в Санкт-Петербурге.
— Практически сразу после объявления о запуске льготной ипотечной программы мы зафиксировали увеличение заявок на покупку квартир, — говорит специалист по кредитованию строительной компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева. — Двое из троих клиентов интересуются покупкой в кредит по льготной программе. Ипотека с господдержкой — хорошая возможность для молодежи раньше обзавестись собственным жильём, а семьям с детьми улучшить свои жилые условия.
Объекты ООО «Терминал-Ресурс» аккредитованы более, чем десятью банками, работающими по льготной программе. В их числе — ПАО «Сбербанк». Квартиру в «Образцовых кварталах» можно приобрести с использованием ипотеки по ставке от 6,4% годовых*.
При электронной регистрации сделки через собственную систему безопасных расчётов (СБР) «Сбербанк» ставки еще ниже — от 6,1%.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы можно получить в личном кабинете DomClick.ru.
— На сегодняшний день данный способ проведения сделок с недвижимостью особенно актуален, говорит руководитель отдела продаж малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» Елена Тян. — Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы, включая регистрацию права собственности, что удобно для всех участников сделки
Реально и быстро
Доступность жилищных кредитов последние годы во многом определила рост интереса к жилью комфорт-класса. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» на юге Санкт-Петербурга привлекают внимание не только жителей Пушкинского района, но и других локаций. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Подъезды с нулевого уровня оборудованы лифтами, в квартирах — тёплые водяные полы, в благоустроенном зеленом дворе достаточно парковочных мест.
— В течение двух лет мы снимали комнату в коммунальной квартире, — говорят Сергей и Анна Фокины, покупатели квартиры в «Образцовых кварталах». — Всё это время экономили и откладывали на собственное жильё. Первоначальный взнос уже есть, но на ипотеку непросто решиться. Планировали ещё подкопить и оформлять её в следующем году. Но программа с господдержкой — это, как говорится, предложение, от которого невозможно отказаться. Выбрали уютную квартиру в малоэтажке на юге Санкт-Петербурга. Этот жилой комплекс уже сдан, после регистрации сделки мы сразу получим ключи. Сейчас договор проходит регистрацию. Планируем за лето сделать ремонт и наконец, обзавестись собственным уютным гнёздышком.
*Ипотека по программе «Господдержка 2020» от ПАО «Сбербанк» предоставляется гражданам РФ на срок до 20 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости квартиры. Сумма кредита — от 300 тыс рублей до 8 млн рублей (для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Процентная ставка — от 6,4% годовых на весь срок ипотеки. Обязательным условием является страхование жизни и здоровья заемщика, а также приобретаемого имущества. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/ru/person
Получить консультацию об объекте недвижимости и узнать возможности льготного кредитования можно по телефону отдела продаж застройщика «Терминал-Ресурс» 8(812) 719–19–19, адрес: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya