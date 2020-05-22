Электронная регистрация сделки снизит ставку по ипотеке

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предоставила покупателям квартир в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» возможность провести сделку удалённо. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга застройщик возвёл 5 современных жилых комплексов с индивидуальным отоплением и собственными газовыми котельными. В продаже имеются более 500 квартир в сданных новостройках. На этапе высокой готовности находится следующий ЖК — «Образцовый квартал 6».



Удобно и надежно



Программой льготной ипотеки, разработанной для поддержки строительной отрасли и населения в период кризиса, уже воспользовались тысячи человек по всей стране и сотни в Санкт-Петербурге.



— Практически сразу после объявления о запуске льготной ипотечной программы мы зафиксировали увеличение заявок на покупку квартир, — говорит специалист по кредитованию строительной компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева. — Двое из троих клиентов интересуются покупкой в кредит по льготной программе. Ипотека с господдержкой — хорошая возможность для молодежи раньше обзавестись собственным жильём, а семьям с детьми улучшить свои жилые условия.



Объекты ООО «Терминал-Ресурс» аккредитованы более, чем десятью банками, работающими по льготной программе. В их числе — ПАО «Сбербанк». Квартиру в «Образцовых кварталах» можно приобрести с использованием ипотеки по ставке от 6,4% годовых*.



При электронной регистрации сделки через собственную систему безопасных расчётов (СБР) «Сбербанк» ставки еще ниже — от 6,1%.



Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы можно получить в личном кабинете DomClick.ru.



— На сегодняшний день данный способ проведения сделок с недвижимостью особенно актуален, говорит руководитель отдела продаж малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» Елена Тян. — Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы, включая регистрацию права собственности, что удобно для всех участников сделки

