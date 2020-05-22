Гендиректор «Локомотива» выступил против продолжения чемпионата РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе выступил против возобновления чемпионата Российской премьер-лиги в июне. Как он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 22 мая, это решение приведет к серьезным проблемам.

«Я написал письмо в РПЛ, в котором заявил, что в нынешних условиях возвращаться чрезмерно опасно. Если возвращаться, то надо понимать, кто несет ответственность за возвращение, сумма исков, которые могут быть предъявлены, очень значительна», — подчеркнул Кикнадзе.