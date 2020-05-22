Гендиректор «Локомотива» выступил против продолжения чемпионата РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе выступил против возобновления чемпионата Российской премьер-лиги в июне. Как он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 22 мая, это решение приведет к серьезным проблемам.
«Я написал письмо в РПЛ, в котором заявил, что в нынешних условиях возвращаться чрезмерно опасно. Если возвращаться, то надо понимать, кто несет ответственность за возвращение, сумма исков, которые могут быть предъявлены, очень значительна», — подчеркнул Кикнадзе.
Кикнадзе также напомнил, что в Германии, чемпионат которой стал первым в Европе, вышедшим из карантина, после первого игрового дня игроки получили восемь серьезных травм.
Чемпионат России по футболу был прерван из-за эпидемии коронавируса в середине марте. После 22 туров лидирует «Зенит» с девятиочковым отрывом. На втором месте идет «Локомотив». Ожидается, что чемпионат РПЛ будет продолжен 21 июня, однако РФС уже разработал запасной план на случай, если ограничения будут продлены.