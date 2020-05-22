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22.05.2020 13:53
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Гендиректор «Локомотива» выступил против продолжения чемпионата РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе выступил против возобновления чемпионата Российской премьер-лиги в июне. Как он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 22 мая, это решение приведет к серьезным проблемам.

«Я написал письмо в РПЛ, в котором заявил, что в нынешних условиях возвращаться чрезмерно опасно. Если возвращаться, то надо понимать, кто несет ответственность за возвращение, сумма исков, которые могут быть предъявлены, очень значительна», — подчеркнул Кикнадзе.

Кикнадзе также напомнил, что в Германии, чемпионат которой стал первым в Европе, вышедшим из карантина, после первого игрового дня игроки получили восемь серьезных травм.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за эпидемии коронавируса в середине марте. После 22 туров лидирует «Зенит» с девятиочковым отрывом. На втором месте идет «Локомотив». Ожидается, что чемпионат РПЛ будет продолжен 21 июня, однако РФС уже разработал запасной план на случай, если ограничения будут продлены.

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Комментарии (4)

S&P 500 new edition :-)
Человек правильно говорит! Нельзя проводить чемпионат в таких условиях. Раньше или позже часть игроков перезаражает друг друга, а потом и сотрудников клубов, а через них и прочие контакты. 4 клуба российской премьер-лиги московские...
ДЮрьевич
Так тренера то Локомотив уволил нормального - и если сейчас продолжат не факт, что Локомотив останется на втором месте - а это прямые Еврокубки. У них сейчас второе место условное - очков с Краснодаром одинаково
Антошкакартошка
Охренеть бедняжки какие, пяточка может у пиdора$а заболеть. Обрубить надо вам всем финансирование за счёт бюджета, на сколько рублей маечек продадите - на то и будете кушать.
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