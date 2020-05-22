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22.05.2020 12:14
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РПЦ разрабатывает формат открытия храмов при ослаблении пандемии. В Госдуме называют дату возможного их открытия для прихожан

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал примерные сроки смягчения запрета на посещение храмов в регионах России, даже тех, где эпидемическая обстановка только приближается к благоприятной.

«Я надеюсь, что храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая. Что касается Москвы, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, они должны достигнуть соглашения с патриархией», — заявил 22 мая Гаврилов «Интерфаксу».

Законотворец уточнил, что перед открытием для посещения церквей будут определены стандарты безопасности, как то: дезинфекция, ношение масок и замер температуры на входе.

Источник «Интерфакса» в Русской православной церкви подтверждает, что рабочая группа при патриархе действительно сейчас обсуждает сроки открытия храмов для прихожан и формат их работы в ближайшее время. Однако отмечает, что они будут соотноситься с тремя этапами послабления санитарных мер, обозначенных Роспотребнадзором. В рамках каждого из этапов снятия ограничений храмы будут получать «определенные послабления».

В Петербурге храмы для посещения закрыты в связи с пандемией с 13 апреля. Во время церковных праздников, например Пасхи, для прихожан были доступны онлайн-трансляции служб.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
меньше всего вот продавцы свечек волнуют
yar_5e4cc335310b6
А к чему приравниваются храмы в РФ в этом аспекте-торговым центрам или массовым публичным мероприятиям?
мурмурчик
Ничему их жизнь не учит.
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