РПЦ разрабатывает формат открытия храмов при ослаблении пандемии. В Госдуме называют дату возможного их открытия для прихожан

«Я надеюсь, что храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая. Что касается Москвы, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, они должны достигнуть соглашения с патриархией», — заявил 22 мая Гаврилов «Интерфаксу».

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал примерные сроки смягчения запрета на посещение храмов в регионах России, даже тех, где эпидемическая обстановка только приближается к благоприятной.

Законотворец уточнил, что перед открытием для посещения церквей будут определены стандарты безопасности, как то: дезинфекция, ношение масок и замер температуры на входе.



Источник «Интерфакса» в Русской православной церкви подтверждает, что рабочая группа при патриархе действительно сейчас обсуждает сроки открытия храмов для прихожан и формат их работы в ближайшее время. Однако отмечает, что они будут соотноситься с тремя этапами послабления санитарных мер, обозначенных Роспотребнадзором. В рамках каждого из этапов снятия ограничений храмы будут получать «определенные послабления».



В Петербурге храмы для посещения закрыты в связи с пандемией с 13 апреля. Во время церковных праздников, например Пасхи, для прихожан были доступны онлайн-трансляции служб.

