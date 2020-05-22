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22.05.2020 11:31
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Даешь ЕГЭ по промокоду! Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» предлагает выпускникам подготовиться к перенесенному, но не отмененному экзамену

«Фонтанка» нашла на карте проекта «Покупай у своих» учебные заведения, которые дистанционно готовят школьников к экзаменам.

ОК ЕГЭ предлагает курсы-интенсивы по русскому языку, английскому языку и обществознанию.

Школа ЕГЭ по обществознанию подготовит к экзаменам со скидкой 15% по промокоду «FONTANKA» на все уроки и курсы.

Образовательный центр «Proect104» занимается подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам. Для читателей «Фонтанки» — скидка 10% на все услуги центра.

Центр изучения иностранных языков «Лингво Лидер» подготовит к экзаменам со скидкой по промокоду «FONTANKA» — 5%.

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