Погода в Санкт-Петербурге пошла на поправку. Сильных дождей, и тем более снега, в ближайшие дни не ожидается, а температура будет постепенно повышаться.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 мая будет облачно с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью в городе было плюс 2-4 градуса, сейчас плюс 5, а днём – плюс 10-12.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 22 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 22 мая случилось в 1974 году, когда минимальная дневная температура опустилась до минус 1 градуса. Самое тёплое – в 2018 году, максимальная дневная температура составила плюс 26 градусов, напоминает «Яндекс». Сегодня – пониженная для 22 мая температура.