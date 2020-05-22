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22.05.2020 07:16
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Погода идёт на поправку: в Петербурге начинает теплеть

Погода в Санкт-Петербурге пошла на поправку. Сильных дождей, и тем более снега, в ближайшие дни не ожидается, а температура будет постепенно повышаться.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 мая будет облачно с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью в городе было плюс 2-4 градуса, сейчас плюс 5, а днём – плюс 10-12.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 22 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 22 мая случилось в 1974 году, когда минимальная дневная температура опустилась до минус 1 градуса. Самое тёплое – в 2018 году, максимальная дневная температура составила плюс 26 градусов, напоминает «Яндекс». Сегодня – пониженная для 22 мая температура.

В выходные синоптики обещают нам переменную облачность, в субботу до 14 градусов тепла, а в воскресенье до 16.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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