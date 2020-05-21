Доллар по 75 рублей и нефть по 35 долларов. Минэкономразвития представило свой прогноз на ближайшие годы

Там также оценили среднюю цену на российскую нефть марки Urals: по мнению чиновников, в этом году она составит 31,1 доллара, но уже в следующем вырастет до $35,4. К 2023-му стоимость нефти этой марки составит 45,6$, считают в правительстве.

Среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 72,6 руб., в 2021-м он вырастет до 74,7 руб., а к 2023-му опустится до 72,1 руб. Такой прогноз социально-экономического развития на 2020-2023 годы представили 21 мая в Минэкономразвития РФ, пишет РИА «Новости».

Чиновники ждут, что в этом году инвестии в Россию упадут на 12%, а в 2021-м вырастут на 4,9%. Снижение ждет и реальные доходы населения — во втором квартале этого года они упадут на 6% (3,8% по году). При этом оптимисты из Минэкономразвития ждут в 2021-м уже роста на 2,8%.



Безработица, считают в правительстве, вырастет в 2020-м до максимума за 9 лет — 5,7%. К 2023-му, надеются в Минэкономразвития, она опустится до 4,7%. Инфляция, похоже, единственное, что останется неизменным — с 2020-го по 2023-й она будет составлять по 4% в год.



ВВП страны, считают в правительстве, упадет на 5% в 2020 году, но уже в следующем вырастет на 2,8%.

