Глава Минздрава: Разработка вакцины от коронавируса идет по графику, результатов ждем к концу июля

Доклинические испытания вакцины от COVID-19 идут по графику, первые результаты должня появиться к концу июля. Об этом 21 мая заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».



«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. И поэтому мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля», - подчеркнул Мурашко (цитата по РИА «Новости»).

