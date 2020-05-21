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21.05.2020 21:37
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Глава Минздрава: Разработка вакцины от коронавируса идет по графику, результатов ждем к концу июля

Доклинические испытания вакцины от COVID-19 идут по графику, первые результаты должня появиться к концу июля. Об этом 21 мая заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. И поэтому мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля», - подчеркнул Мурашко (цитата по РИА «Новости»).

Отметим, глава Минздрава, видимо, имеет в виду переход к стадии клинических испытаний. Ранее неоднократно сообщалось, что ранее конца года вакцина не появится. В частности, над ней работают три лаборатории в Петербурге. Подробнее читайте в материале «Фонтанки» «Как в мире ищут вакцину от коронавируса и кто будет первым».

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