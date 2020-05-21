О серьёзном ДТП на севере КАД сообщают автовладельцы вечером 21 мая. При столкновении «Ситроена» со встречной фурой тяжело пострадал водитель.



Согласно сообщению в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга» столкновение произошло около 20.40 на сьезде с ЗСД недалеко от Парашютной улицы. Участок дороги встал намертво. На месте работает бригады спасателей и реанимации.



Сообщить о причинах аварии и состоянии участников «Фонтанке» в УГИБДД оперативно не смогли.