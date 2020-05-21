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21.05.2020 21:21
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«Ситроен» встретился с фурой на КАД. Пробку дополнили реанимация и спасатели

О серьёзном ДТП на севере КАД сообщают автовладельцы вечером 21 мая. При столкновении «Ситроена» со встречной фурой тяжело пострадал водитель.

Согласно сообщению в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга» столкновение произошло около 20.40 на сьезде с ЗСД недалеко от Парашютной улицы. Участок дороги встал намертво. На месте работает бригады спасателей и реанимации.

Сообщить о причинах аварии и состоянии участников «Фонтанке» в УГИБДД оперативно не смогли.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

261612831
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там ремонт,встречка отгорожена наливными блоками ....
муматор
это как на КАДе со встречной фурой???
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