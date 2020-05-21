Дочерние компании системообразующих организаций смогут рассчитывать на льготные кредиты

«Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - следует из пояснительной записки.

Суммарный объем кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка - 5% годовых, период ее субсидирования ограничен 12 месяцами со дня заключения кредитного договора. Предполагается, что общая сумма таких кредитов составит не менее 400 млрд рублей.

Также вводятся и новые критерии отбора заемщиков. К примеру, льготный кредит могут дать компаниям, у которых выручка во II квартале 2020 года сократилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также тем, кто сумел оставить не менее 90% сотрудников по состоянию на 1 мая.

В распоряжении говорится, что кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях и профинансировать текущие расходы. Недополученные доходы банкам просубсидирует государство, на эти цели выделено 24 млрд рублей.