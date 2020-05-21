Дочерние компании системообразующих организаций смогут рассчитывать на льготные кредиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит дочерним компаниям системообразующих организаций получить льготные кредиты на сумму от 400 млрд рублей. Соответствующий документразмещён 21 мая на сайте правительства.
«Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - следует из пояснительной записки.
Суммарный объем кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка - 5% годовых, период ее субсидирования ограничен 12 месяцами со дня заключения кредитного договора. Предполагается, что общая сумма таких кредитов составит не менее 400 млрд рублей.
Также вводятся и новые критерии отбора заемщиков. К примеру, льготный кредит могут дать компаниям, у которых выручка во II квартале 2020 года сократилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также тем, кто сумел оставить не менее 90% сотрудников по состоянию на 1 мая.
В распоряжении говорится, что кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях и профинансировать текущие расходы. Недополученные доходы банкам просубсидирует государство, на эти цели выделено 24 млрд рублей.