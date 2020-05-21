Отсрочку по аренде у Смольного попросили 2000 предприятий. Большинство получило отказ из-за неправильных документов
Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) сформировал реестры предпринимателей, которые могут получить отсрочку или полное освобождение от арендной платы за использование городской недвижимости. Как сообщили 21 мая в ведомстве, на отсрочку могут претендовать более 1500 арендаторов, имеющих с городом более 3200 договоров. На полное освобождение — более 1200 арендаторов, имеющих более 2200 договоров.
Списки опубликованы на сайте ведомства. Найти себя можно по номеру договора, наименованию арендатора или ИНН.
КИО еще в апреле начал прием документов для предоставления отсрочки и получил порядка 2000 заявок. Но, как уточнили в комитете, большинство предпринимателей получили отказ из-за неправильных документов. «Не приложен необходимый подтверждающий документ о фактическом осуществлении «льготного» вида деятельности. Многие заявки не соответствуют установленной форме», — сообщили в ведомстве.
КИО рекомендует предпринимателям удостовериться, что они могут претендовать на поддержку, и ознакомиться с инструкцией по подаче заявки.
Принимать документы на освобождение от арендной платы КИО начнет в ближайшее время — после утверждения необходимых подзаконных актов.
Отсрочка и освобождение от аренды предоставлены в рамках первого пакета антикризисных мер. О том, кто может на них претендовать и на каких условиях, читайте в материале «Фонтанки».