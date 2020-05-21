Отсрочку по аренде у Смольного попросили 2000 предприятий. Большинство получило отказ из-за неправильных документов

Списки опубликованы на сайте ведомства. Найти себя можно по номеру договора, наименованию арендатора или ИНН.

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) сформировал реестры предпринимателей, которые могут получить отсрочку или полное освобождение от арендной платы за использование городской недвижимости. Как сообщили 21 мая в ведомстве, на отсрочку могут претендовать более 1500 арендаторов, имеющих с городом более 3200 договоров. На полное освобождение — более 1200 арендаторов, имеющих более 2200 договоров.

КИО еще в апреле начал прием документов для предоставления отсрочки и получил порядка 2000 заявок. Но, как уточнили в комитете, большинство предпринимателей получили отказ из-за неправильных документов. «Не приложен необходимый подтверждающий документ о фактическом осуществлении «льготного» вида деятельности. Многие заявки не соответствуют установленной форме», — сообщили в ведомстве.

КИО рекомендует предпринимателям удостовериться, что они могут претендовать на поддержку, и ознакомиться с инструкцией по подаче заявки.

Принимать документы на освобождение от арендной платы КИО начнет в ближайшее время — после утверждения необходимых подзаконных актов.

Отсрочка и освобождение от аренды предоставлены в рамках первого пакета антикризисных мер. О том, кто может на них претендовать и на каких условиях, читайте в материале «Фонтанки».