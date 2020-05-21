В петербургском Россельхознадзоре заинтересовались неопознанным маслом. Оно меняет сроки годности и форму, а любопытных приводит в банк

Специалисты Россельхознадзора раскрыли схему производства и поставок масла неизвестного происхождения. До того, как попасть в магазины, «крестьянский» продукт переплавлялся дважды и столько же раз получал ложные сроки годности. Как 21 мая сообщили в управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области, внимание специалистов привлекли сразу несколько несоответствий, которые отобразились в системе электронной сертификации грузов «Меркурий». «Нелогичным» показалось перемещение сразу 20 тонн сливочного масла. Анализ совпадений привёл экспертов в петербургскую компанию «Молочная страна», которой, как оказалось, не существует по официальному адресу, а вместо контактов указан номер одного из российских банков.

«30 апреля уполномоченное лицо ООО "Молочко Плюс" с площадки, расположенной в Ивановской области, в сопровождении электронного ветеринарного сопроводительного документа отправило 20 тонн сладко-сливочного масла "Крестьянское" несолёного с датой выработки 24 апреля – 25 апреля 2020 года и сроком годности до 23 июня – 24 июня 2021 года. Производителем продукции, согласно эВСД, является ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", расположенный в Белоруссии», - описали вводные в Россельхознадзоре. Стоит отметить, что обмен ветеринарными сопроводительными документами (ВСД) с Республикой Беларусь происходит в электронной форме. Однако, по данным системы "Меркурий", указанная продукция перемещалась по бумажному ВСД», – описали первое несовпадение в ведомстве. Использование настоящих бумаг и натолкнуло экспертов на мысль, что масло сомнительного качества. Специалисты установили, что груз направился на предприятие в Московской области, где его переплавили, а заодно изменили дату выработки и перенесли срок годности больше, чем на месяц вперёд. «До 28 июля 2021 года», – напечатали тут и в качестве производителя указали столичную площадку «Лесстор». После этого масло отправили в Тамбов и в системе «Меркурий» сократили время в пути с шести часов на пять минут. Через какое-то время партия с 20 тоннами масла оказалась в Петербурге, в компании «Молочная страна». Тут продукт повторно переработали, переупаковали, сдвинули дату производства на 5 мая, а срок годности на 3 сентября 2020 года, и в таком виде направили в другие точки.