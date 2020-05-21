«Тирион Ланнистер» и «кхал Дрого» встретятся в новом фильме: один будет вампиром, другой охотником
Четырежды лауреат премии «Эмми» Питер Динклэйдж, сыгравший в «Игре престолов» Тириона Ланнистера, и Джейсон Момоа, исполнивший там же роль кхала Дрого, встретятся на съёмочной площадке в роли главных персонажей.
Как пишет 21 мая «Российская газета» со ссылкой на Deadline, актёры приглашены сниматься в картине Good Bad & Undead студии Legendary Pictures. В «Игре престолов» актёры ни разу не появлялись в кадре вместе, а здесь они будут «не разлей вода». Питер Динклэйдж сыграет Ван Хельсинга — последнего представителя рода охотников на упырей, а Момоа — вампира, который решил больше никого не убивать. Герои заключают соглашение, чтобы заработать: путешествуют по городам, где вампир пугает людей, а Ван Хельсинг «спасает» их. Но их спектакль прерывают настоящие охотники за вампирами.
Режиссером выступает Макс Барбаков, дебютировавший в этом году в полном метре комедией «Палм-Спрингс». Сценаристы — Марк Свифт и Дэмиан Шеннон (новые «Спасатели Малибу», «Пятница 13-е» 2009 года, «Фредди против Джейсона»). Съёмочный график и дата выхода фильма пока не определены из-за распространения коронавируса.