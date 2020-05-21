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21.05.2020 16:38
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Суд в Киеве дал старт расследованию против Джо Байдена

Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины расследовать деятельность вице-президента США Джо Байдена по поводу возможного вмешательства в работу экс-прокурора Украины Виктора Шокина.

Документы появились в едином реестре судебных решений 21 мая, после их публикации Печерским районным судом. «Обязать компетентное лицо на внесение сведений в единый реестр досудебных расследований офиса Генерального прокурора /.../, внести в единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины... гражданина Соединенных Штатов Америки, бывшего вице-президента США», — цитирует бумаги РИА Новости.

Накануне офис генпрокурора Украины возбудил дело о госизмене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Основанием стали аудиозаписи 2015 — 2016 годов, обнародованные народным депутатом Андрем Деркачом. В них звучат голоса, которые могут принадлежать Петру Порошенко, Джо Байдену и экс-госсекретарю США Джону Керри. Участники беседы обсуждают необходимость увольнения Виктора Шокина, который на тот момент занимал кресло генпрокурора Украины, а также получение одного миллиарда долларов по схеме международной коррупции.

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