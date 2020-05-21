ДТП произошло 21 мая около 11 часов на внутреннем кольце, за пару километров до Мурманского шоссе, то есть в районе 49-го километра. «Форд» обгонял грузовик по обочине, при перестроении обратно на полосу движения ударил «Сеат» в заднее правое крыло. От удара «Сеат» занесло в правый отбойник, потом через все полотно откинуло в левый отбойник, [и он зацепил] «КамАЗ» и «Шкоду Рапид». Водитель «Форда» своей вины не признаёт, говорит, что касания не было, что из-за погодных условий занесло «Сеат», а не от удара «Форда», хотя на «Форде» краска с «Сеата» осталась, — рассказывает Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Ищем свидетелей. Пожалуйста, поделитесь записью с видеорегистратора».

О серьёзном ДТП на КАД сообщают его участники и очевидцы. Массовая авария собрала многокилометровую пробку.

«Проезжал мимо этого ДТП, — пишет Самир. — Водителю «Сеата» повезло жутко, голова разбита и в крови была, но в сознании был, вышел и ругался с другими участниками».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в 11 часов на 49-м километре внутреннего кольца было зарегистрировано ДТП без пострадавших — столкновение легкового и грузового автомобилей. Поврежденные машины заняли вторую и четвертую полосы, из-за чего образовался затор протяженностью почти 4 км.



Сейчас пробки там нет. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

