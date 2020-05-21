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21.05.2020 15:42
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Торопливый пешеход на Ивановской угодил сначала под одну «Ладу», а затем под вторую

Стали известны подробности наезда на пешехода, произошедшего днем 21 мая в Невском районе Петербурга. Мужчина попал даже не под одну машину, а под две.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 12 часов дня у дома 17 по Ивановской улице. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 39-летнего мужчину.

От удара пешехода отбросило, и на него наехала LADA Vesta под управлением 23-летнего парня. В результате сбитого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора в машине одного из очевидцев. На записи видно, что автомобили двигались на свой зеленый.

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