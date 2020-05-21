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21.05.2020 15:38
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В 8 километрах от смертельного ДТП с бензовозом под Киришами спустя 2 часа произошла еще одна трагедия

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-97001986_75807" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Ленинградская область»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Ленинградская область»

За несколько часов утром 21 мая на одной и той же дороге в Киришском районе Ленобласти случилось два смертельных ДТП. Оба столкновения произошли на «встречке», в обоих погибли водители.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра на 5-м километре дороги Кириши — Будогощь — Смолино 34-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero по неустановленным обстоятельствам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.

В результате аварии 55-летний мужчина, управлявший «Ладой», скончался на месте. Водитель «Рено» получил тяжёлые травмы.

Несколькими часами ранее, около 7:40, на 13-м километре этой же дороги Chevrolet Cruze выехал на «встречку» и столкнулся с бензовозом. Водитель «Шевроле» погиб на месте.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-97001986_75807" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Ленинградская область»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Ленинградская область»

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Комментарии (1)

DEMOMON
Ну как же так? Ровная дорога, разметка, что ещё надо для безаварийного перемещения из пункта А в пункт Б?
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