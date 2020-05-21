За несколько часов утром 21 мая на одной и той же дороге в Киришском районе Ленобласти случилось два смертельных ДТП. Оба столкновения произошли на «встречке», в обоих погибли водители.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра на 5-м километре дороги Кириши — Будогощь — Смолино 34-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero по неустановленным обстоятельствам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.

В результате аварии 55-летний мужчина, управлявший «Ладой», скончался на месте. Водитель «Рено» получил тяжёлые травмы.