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21.05.2020 13:51
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Сыновья Аликперова, Михельсона и Махмудова стали самыми богатыми наследниками в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.

Самым богатым наследником с капиталом в 18 млрд назван Юсуф Алекперов - единственный сын Вагита Алекперова. На втором месте с капиталом 10,1 млрд долларов - сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. На третьем - сын владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова с 9 млрд долларов, говорится в опубликованном 21 мая рейтинге.

Кроме того, в рейтинге, по сравнению с прошлым годом, появилось пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, плюс сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева. Им уступили место дети Петра Авена — их в этом году стало больше, у председателя совета директоров Банковской группы «Альфа-банк» появился третий ребенок, сын Филипп. Еще одно место уступил сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр — в этом году его потенциальное наследство составило 2,1 млрд долларов.

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Какие фамилии!
Barmaley_5e4d0211d3423
Похоже, русских и рядом нет ...
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