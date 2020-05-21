Сыновья Аликперова, Михельсона и Махмудова стали самыми богатыми наследниками в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Самым богатым наследником с капиталом в 18 млрд назван Юсуф Алекперов - единственный сын Вагита Алекперова. На втором месте с капиталом 10,1 млрд долларов - сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. На третьем - сын владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова с 9 млрд долларов, говорится в опубликованном 21 мая рейтинге.
Кроме того, в рейтинге, по сравнению с прошлым годом, появилось пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, плюс сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева. Им уступили место дети Петра Авена — их в этом году стало больше, у председателя совета директоров Банковской группы «Альфа-банк» появился третий ребенок, сын Филипп. Еще одно место уступил сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр — в этом году его потенциальное наследство составило 2,1 млрд долларов.