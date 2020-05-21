Кому вершки, кому корешки, а кому и дачный туалет. Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» рассказывает, где купить товары и услуги для дачи со скидкой

С того момента, как сняли карантинные ограничения на продажу семян, на карту проекта «Покупай у своих» добавилось множество торговых точек. «Фонтанка» представляет участников проекта, которые предлагают семена и саженцы с хорошими скидками, а также многие другие нужные на даче товары и услуги.

Садовый центр «Алексеевская дубрава» дает скидку 20 % по промокоду FONTANKA на более 650 видов саженцев декоративных и плодовых растений.