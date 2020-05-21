Кому вершки, кому корешки, а кому и дачный туалет. Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» рассказывает, где купить товары и услуги для дачи со скидкой
С того момента, как сняли карантинные ограничения на продажу семян, на карту проекта «Покупай у своих» добавилось множество торговых точек. «Фонтанка» представляет участников проекта, которые предлагают семена и саженцы с хорошими скидками, а также многие другие нужные на даче товары и услуги.
Садовый центр «Алексеевская дубрава» дает скидку
Магазин «Ваш сад» сделает скидку
Минипитомник торгует рассадой плодовых и декоративных деревьев, овощных культур и цветов.
Те фирмы, кому пока нельзя работать офлайн, предлагают доставку и даже онлайн-обучение.
Например, Ландшафтная студия «Пруды и травы» создает ландшафтные проекты online. Скидка по промокоду FONTANKA составит
В компании «Удачный сезон» можно заказать изготовление деревянного дачного туалета со скидкой
Интернет-магазин «НаДАЧу78.ru» предлагает парники, полиэтиленовую пленку, дачные душевые кабины и другие нужные товары с доставкой.
«ТЛК-Лайн» доставит средства от вредителей и множество полезных вещей для дома и сада. Скидка по промокоду —
Если вы тоже занимаетесь продажей товаров для дачи, самое время добавить свою фирму на карту проекта и рассказать о своих услугах.