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21.05.2020 12:56
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Кому вершки, кому корешки, а кому и дачный туалет. Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» рассказывает, где купить товары и услуги для дачи со скидкой

С того момента, как сняли карантинные ограничения на продажу семян, на карту проекта «Покупай у своих» добавилось множество торговых точек. «Фонтанка» представляет участников проекта, которые предлагают семена и саженцы с хорошими скидками, а также многие другие нужные на даче товары и услуги.

Садовый центр «Алексеевская дубрава» дает скидку 20 % по промокоду FONTANKA на более 650 видов саженцев декоративных и плодовых растений.

Магазин «Ваш сад» сделает скидку 10 % для читателей «Фонтанки» на посадочный материал и сопутствующие товары.

Минипитомник торгует рассадой плодовых и декоративных деревьев, овощных культур и цветов.

Те фирмы, кому пока нельзя работать офлайн, предлагают доставку и даже онлайн-обучение.

Например, Ландшафтная студия «Пруды и травы» создает ландшафтные проекты online. Скидка по промокоду FONTANKA составит 15 %.

В компании «Удачный сезон» можно заказать изготовление деревянного дачного туалета со скидкой 10 % по промокоду FONTANKA.

Интернет-магазин «НаДАЧу78.ru» предлагает парники, полиэтиленовую пленку, дачные душевые кабины и другие нужные товары с доставкой.

«ТЛК-Лайн» доставит средства от вредителей и множество полезных вещей для дома и сада. Скидка по промокоду — 15 %.

Если вы тоже занимаетесь продажей товаров для дачи, самое время добавить свою фирму на карту проекта и рассказать о своих услугах.

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