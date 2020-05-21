FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 13:05
0
Печать

Дождь провоцирует ДТП. На Свердловской «Ауди» оседлала «Фольксваген»

Дождь утром 21 мая не добавил Петербургу пробок, но, похоже, добавил аварий.

Максимальная загруженность дорог утром составила 3 балла, как и в предыдущие дни. Сейчас обычные 2 балла. Самые крупные пробки образовались утром на севере КАД (6,5 км), на Дачном проспекте, на Токсовском, Колтушском и Московском шоссе.

Сообщений о рядовых столкновениях двух транспортных средств в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» несколько. Так, на Балканской площади, по словам очевидцев, «на круге маршрутка протаранила (не факт, что она виновата) автобус», на место прибыли полицейские и медики.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Измайловском проспекте, у пересечения с 7-й Красноармейской улицей, легковая машина врезалась в припаркованный грузовик.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

По две легковушки не смогли разъехаться на перекрёстке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы (как пишут в «ДТП и ЧП», «Тойота Королла» при повороте на набережную не уступила «Тойоте РАВ4») и на перекрёстке Светлановского проспекта и улицы Байкова, где обе машины отлетели в ограждение.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На перекрестке Свердловской набережной и улицы Ватутина «Ауди» оседлала «Фольксваген», продолжив серию «акробатических» ДТП с наездами и переворотами.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

А на Пискарёвском проспекте, пишут в группе, отметился каршеринг, хотя их использование приостановлено в качестве ограничительной меры в связи с распространением коронавируса.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний