Дождь провоцирует ДТП. На Свердловской «Ауди» оседлала «Фольксваген»
Дождь утром 21 мая не добавил Петербургу пробок, но, похоже, добавил аварий.
Максимальная загруженность дорог утром составила 3 балла, как и в предыдущие дни. Сейчас обычные 2 балла. Самые крупные пробки образовались утром на севере КАД (6,5 км), на Дачном проспекте, на Токсовском, Колтушском и Московском шоссе.
Сообщений о рядовых столкновениях двух транспортных средств в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» несколько. Так, на Балканской площади, по словам очевидцев, «на круге маршрутка протаранила (не факт, что она виновата) автобус», на место прибыли полицейские и медики.
На Измайловском проспекте, у пересечения с 7-й Красноармейской улицей, легковая машина врезалась в припаркованный грузовик.
По две легковушки не смогли разъехаться на перекрёстке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы (как пишут в «ДТП и ЧП», «Тойота Королла» при повороте на набережную не уступила «Тойоте РАВ4») и на перекрёстке Светлановского проспекта и улицы Байкова, где обе машины отлетели в ограждение.
На перекрестке Свердловской набережной и улицы Ватутина «Ауди» оседлала «Фольксваген», продолжив серию «акробатических» ДТП с наездами и переворотами.
А на Пискарёвском проспекте, пишут в группе, отметился каршеринг, хотя их использование приостановлено в качестве ограничительной меры в связи с распространением коронавируса.