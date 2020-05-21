Дождь утром 21 мая не добавил Петербургу пробок, но, похоже, добавил аварий.

Максимальная загруженность дорог утром составила 3 балла, как и в предыдущие дни. Сейчас обычные 2 балла. Самые крупные пробки образовались утром на севере КАД (6,5 км), на Дачном проспекте, на Токсовском, Колтушском и Московском шоссе.

Сообщений о рядовых столкновениях двух транспортных средств в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» несколько. Так, на Балканской площади, по словам очевидцев, «на круге маршрутка протаранила (не факт, что она виновата) автобус», на место прибыли полицейские и медики.