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21.05.2020 10:12
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Петербуржец нарушил запрет на посещение Шуваловского парка и уехал в реанимацию с проломленным черепом

Нарушение запрета на посещение парковой территории в Выборгском районе обернулось для петербуржца экстренной госпитализацией и борьбой за жизнь.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, накануне в одну из городских больниц поступил 25-летний житель Петербурга. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, мозговую кому. Кожа со лба была содрана. Незамедлительно пациента поместили в реанимацию.

Обстоятельства травмирования петербуржца позже озвучил его приятель. Он рассказал, что во время ночной велосипедной поездки по Шуваловскому парку друг врезался в пень. Упав, пострадавший уже не смог самостоятельно подняться.

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Комментарии (9)

Ярополк
Не смешно. Заголовок статьи - вершина идиотизма
Modest_5e4ce41f7533b
Крутые времена, крутая карма.
260778831
Велосипедисты, пни...
Главное что заголовок был кричащий.

Пень был при исполнении?
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