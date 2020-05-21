Петербуржец нарушил запрет на посещение Шуваловского парка и уехал в реанимацию с проломленным черепом

Нарушение запрета на посещение парковой территории в Выборгском районе обернулось для петербуржца экстренной госпитализацией и борьбой за жизнь.



Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, накануне в одну из городских больниц поступил 25-летний житель Петербурга. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, мозговую кому. Кожа со лба была содрана. Незамедлительно пациента поместили в реанимацию.



Обстоятельства травмирования петербуржца позже озвучил его приятель. Он рассказал, что во время ночной велосипедной поездки по Шуваловскому парку друг врезался в пень. Упав, пострадавший уже не смог самостоятельно подняться.

